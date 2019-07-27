شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الغينى يؤكد دعم بلاده للسعودية في حربها ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الغيني ألفا كوندي دعم بلاده للسعودية في حربها ضد الإرهاب، معربا عن ثقته في أن المملكة سوف تنتصر في هذه المعركة، وستعيد الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وندد الرئيس الغيني - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية الليلة - بالاعتداءات التي تقوم بها إيران في منطقة الخليج العربي، داعيا إلى دعم ومؤازرة السعودية في وجه الإرهاب الإيراني.

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وأشار إلى أن "إلحاق أي ضرر بالسعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك مهوى أفئدة جميع المسلمين".