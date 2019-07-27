غزة.. معرض فني يجسد الواقع الفلسطيني "المر" تحت الاحتلال

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

افتتح فنانون فلسطينيون، السبت، معرضا لأعمال فنية معاصرة، يسلط الضوء على الواقع الذي يعيشه وطنهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ويشارك في معرض "غزة فن" الذي يستمر 4 أيام في منتجع "الشاليهات" على شاطئ بحر غزة، 64 فناناً.

وتتنوع أعمال الفنانين المشاركين في المعرض بين التصوير الفوتوغرافي، والنحت، والرسم، فنون بصرية، أداء استعراضي، وفن الفيديو، والتركيب.

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ويأتي هذا المعرض بدعم من هيئات فنية خاصة، وهي مؤسسة عبد المحسن القطان، وتنفيذ محترف شبابيك، ودائرة الفنون البصرية التابعة للاتحاد العام للمراكز الثقافية.

وفي حديث للأناضول، قال القيم العام على المعرض، بهاء أبو دية: "المعرض هو عصارة مشروع استمر على مدار عام ونصف العام، ويهدف إلى تنمية مهارات الفنانين الشباب لإنتاج أعمال معاصرة".

وأضاف: "المعرض يقدم الأعمال الفنية التي تم تنفيذها من قبل الفنانين المشاركين في المشروع".

وشدّد أبو دية على أن "الأعمال الفنية تقدم الواقع المر الذي يعيشه الفلسطينيون، بمشاركة 64 مبدع ومبدعة بواقع 160 عملا فنيا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.