العراق.. قتيل و3 مصابين في انفجار بحافلة عند مدخل كربلاء

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

سقط قتيل وأُصيب 3 آخرون أحدهم ضابط في انفجار داخل حافلة لنقل الركاب عند مدخل محافظة كربلاء جنوبي العراق، حسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر، في اتصال هاتفي مع الخليج 365، مفضلا عدم كشف اسمه: "حدث انفجار داخل حافلة لنقل الركاب أثناء دخولها محافظة كربلاء؛ ما أسفر عن مقتل أحد الركاب وجرح 3 آخرين أحدهم ضابط برتبة نقيب".

ولفت المصدر إلى أن المعلومات متضاربة حول طبيعة الانفجار وأسبابه.

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وأكدت قيادة عمليات الفرات الأوسط، التابعة للجيش العراقي، وقوع الانفجار، موضحة عبر بيان أنه حدث أثناء توقف الحافلة عند نقطة تفتيش.

ولفتت القيادة إلى أن الحافلة كان يستقلها 4 ركاب فقط، مشيرة إلى أنه لم تعرف بعد أسباب هذا الانفجار حسب المعطيات الأولية.



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