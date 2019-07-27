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صحيفة الخليج الالكترونية
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم السبت، من موجة غبار كثيفة، مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.
وعبر صفحته الرسمية على «تويتر» قال المركز: الآن.. موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي (الطائف ـ الرياض) و(الخرمة ـ رنية)، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.. يرجى من مرتادي تلك الطرق أخذ الحيطة والحذر.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لمرتادي طريقي #الطائف ـ #الرياض و #الخرمة ـ #رنية من الغبار الكثيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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