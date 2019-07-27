سفارتنا في #مانيلا: لم يصب أي سعودي بمكروه إثر زلزال شمال #الفلبين

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مانيلا عدم إصابة أي مواطن سعودي بأذى، على خلفية الزلزال الذي ضرب شمال الفلبين.

ونوهت سفارة المملكة العربية السعودية في مانيلا عبر تغريدة بحسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنها لم تتلقى أي بلاغ من المواطنين السعوديين.

وكانت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث قد قالت إن زلزالا وهزات ارتدادية وقعت بجزر قبالة شمال الفلبين اليوم السبت (27 يوليو تموز) مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 60 آخرين.

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وذكرت بيانات الحكومة الفلبينية أن زلزالا مبدئيا بلغت قوته 5.4 درجة وقع بجزر باتانيس أعقبه بعد فترة وجيزة تابع بلغت قوته 5.9 درجة. ووقع تابع كبير آخر بعد فترة وجيزة. وقال ريكاردو جالاد المدير التنفيذي لوكالة مواجهة الكوارث لرويترز إن الزلزال الأول قتل خمسة أشخاص في حين قُتل ثلاثة أشخاص في الهزات الارتدادية .

وقالت وكالة مواجهة الكوارث إنها أرسلت فرقا طبيا وفرقا للإنقاذ للجزر التي تقع في منتصف الطريق بين جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسية وتايوان.

وقال جالاد إن الجيش أرسل أيضا طائرة لنقل إمدادات وإجلاء الجرحى.