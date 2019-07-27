الكشف عن السبب وراء جعل بن صالح أول المتدخلين في تأبين السبسي ( فيديو)

وكشف التلفزيون العمومي أن عائلة الرئيس التونسي الراحل وكذلك السلطات التونسية طلبت أن تعطى لرئيس الدولة الجزائرية الكلمة الأولى رغم حضور رؤساء وملوك دول عظمى، وفق موقع سبق بريس.
وقال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إن السبسي غادر تونس في وقت حساس تعيشه أياما قبل الرئاسيات، مضيفا في ذات السياق أن الجزائر والجزائريين يقفون إلى جانب تونس في مصيبتها.
واعتبر بن صالح أن وفاة الرئيس التونسي خسارة للعالم ولكل محب للسلام ، مؤكدا أن الرجل لطالما ساند القضية الجزائرية أيام الثورة وساهم كثيرا في توطييد العلاقات بين البلدين خصوصا بعد الاستقلال وأيام الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
وشهد موكب الجنازة حضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب عائلة الفقيد ومجموعة من الشخصيات الوطنيّة وممثلي الأحزاب والمنظمات.
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