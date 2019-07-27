هذا الموضوع سامسونج تبدأ شحن Galaxy Note 10 في 23 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.
تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في 7 من أغسطس للإعلان عن سلسلة Galaxy Note 10 المميزة، كما تم تأكيد موعد بدء شحن الهاتف في 23 من أغسطس على أن يتوفر في منافذ البيع خلال نفس الأسبوع.
بدأ العد التنازلي بالفعل لإنطلاق مؤتمر سامسونج Galaxy UNPACKED 2019 الذي تكشف فيه النقاب عن هواتف Note 10، ولقد بدأت شركة Verizon بالفعل في إطلاق الحملة الترويجية لهواتف Galaxy Note 10، حيث قدمت الشركة عرض ترويجي عند حجز هاتف Galaxy Note 10 5G والحصول أيضاً على الإصدار الرئيسي من هاتف Galaxy Note 10.
ومن المقرر أن يبدأ شحن هواتف Galaxy Note 10 في 23 من أغسطس على أن يتوفر أيضاً في منافذ البيع خلال نفس الأسبوع في الأسواق المختلفة.
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هذا الموضوع سامسونج تبدأ شحن Galaxy Note 10 في 23 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.
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