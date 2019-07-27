شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يأمر باستضافة 2000 حاج من أسر شهداء جيش اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافة 2000 حاج وحاجة من أبناء اليمن من أسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية والمشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين يأتي امتداداً لأعماله الجليلة المتواصلة، وسعيه الدائم في كل ما فيه خير وصالح لإخوانه المسلمين.

وهذا التوجيه الكريم يجسد الرعاية والعناية المستمرة من القيادة بلادنا الرشيدة لأشقائهم من الشعب اليمني وخاصة من ذوي الشهداء تقديراً للتضحيات البطولية التي قدموها.