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انفجار عبوة لاصقة بحافلة ركاب فى نقطة تفتيش فى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم،السبت، بانفجار عبوة لاصقة بحافلة نقل ركاب في احدى نقاط التفتيش على طريق (بغداد ـ كربلاء).

 

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول أن أحد الركاب قتل فيما جرح نقيب في الشرطة.

 

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