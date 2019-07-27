شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة لاصقة بحافلة ركاب فى نقطة تفتيش فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم،السبت، بانفجار عبوة لاصقة بحافلة نقل ركاب في احدى نقاط التفتيش على طريق (بغداد ـ كربلاء).

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول أن أحد الركاب قتل فيما جرح نقيب في الشرطة.