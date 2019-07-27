شكرا لقرائتكم خبر عن فرح ديبا: التقدم الثقافى والاقتصادى لإيران فى عصر "الشهنشاهية" كان حديث العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت امبراطورة إيران السابقة الشهبانو فرح ديبا، أن الشاه محمد رضا بهلوى كان عاشقا لبلاده وعمل على تقدم وراحة الإيرانيين، قائلة "زوجى الحبيب الشاهنشاه الراحل محمد رضا بهلوى، كان عاشقا لإيران، لم يكن يطمح سوى فى سلام ورفاهية وتقدم الإيرانيين".

وخلال كلمتها فى مراسم إحياء الذكرى الـ39 لوفاة الشاه محمد رضا بهلوى التى أجريت عصر، اليوم، السبت فى مسجد الرفاعى، ألقت الضوء على فترة الملكية فى إيران التى حكم فيها رضا بهلوى امبراطورية فارس، قائلة "فى عصر الملكية كانت إيران فى التقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى موضع حديث العالم، الشاه نهض للدفاع عن السلام والتعايش فى الشرق الأوسط، وأحيا الأمل فى مستقبل أفضل فى قلوب الإيرانيين والمجتمعات العاجرة".

وتابعت، كان يؤمن بأن الإيرانيين قادرين وحدهم على بلوغ أسمى أهدافهم فى إطار الأخوة والتعايش مع الأخرين، ولعب دور فى استقرار السلام الدائم فى العالم والتقدم المستمر للمجتمعات البشرية.

ويشارك فى المراسم الوفد المصاحب لفرح ديبا والقادم من باريس، من أصدقاء العائلة الامبراطورية، والإيرانيين يعيشون خارج إيران فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعضا من مشايخ مسجد الرفاعى.

ووصلت أرملة شاه إيران إلى مصر مساء الأربعاء الماضى، فى زيارة تستغرق أيام، وبدأت جولتها في القاهرة اليوم السبت، بوضع أكاليل من الزهور علي قبر الرئيس الأسبق الراحل السادات، ورافقتها أسرة بهلوى، توجهت بعدها لمسجد الرفاعى المدفون به زوجها الراحل فى 27 يوليو 1980 للمشاركة فى مراسم احياء ذكرى وفاته.

وتعد زيارة قبر الشاه تقليد سنوى تحرص عليه فرح ديبا منذ وفاة زوجها في مصر، بعد أن غادر إيران عقب الثورة الإيرانية فى 16 يناير 1979، واستقبله الرئيس الراحل السادات، وجرت العادة فى السنوات الماضية، أن تشارك أفراد من عائلة بهلوى والإيرانيين الذين يعيشون خارج إيران بالمراسم، لوضع أكاليل الزهور على قبر الشاه وإضاءة الشموع علي قبره ورفع علم الملكية الذي يحمل رمز الأسد والشمس.

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