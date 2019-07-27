الدفاع التونسية: إصابة عسكرى فى تبادل النيران مع إرهابيين بمرتفعات "غار الدماء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم،السبت،عن إصابة عسكري خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية بمرتفعات غار الدماء من ولاية (جندوبة) التونسية.
وأضافت الوزارة التونسية - في بيان اليوم - أنه تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى المحلى بجندوبة لتلقي العلاج، وأن العملية متواصلة لتعقب العناصر الإرهابية.
وشهدت المنطقة حضور تعزيزات أمنية وعسكرية، وتجري عملية تمشيط واسعة باستعمال مروحية عسكرية لتعقب المجموعة الإرهابية التي لاذت بالفرار.
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