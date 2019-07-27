شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية: إصابة عسكرى فى تبادل النيران مع إرهابيين بمرتفعات "غار الدماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم،السبت،عن إصابة عسكري خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية بمرتفعات غار الدماء من ولاية (جندوبة) التونسية.

وأضافت الوزارة التونسية - في بيان اليوم - أنه تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى المحلى بجندوبة لتلقي العلاج، وأن العملية متواصلة لتعقب العناصر الإرهابية.

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وشهدت المنطقة حضور تعزيزات أمنية وعسكرية، وتجري عملية تمشيط واسعة باستعمال مروحية عسكرية لتعقب المجموعة الإرهابية التي لاذت بالفرار.