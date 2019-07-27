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مصرف سوريا المركزى يدرس إطلاق مشروع الدفع الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح حاكم مصرف سوريا المركزى، حازم قرفول، بأن المصرف المركزى يدرس إطلاق مشروع الدفع الإلكترونى، والذى يعتبر عنصرا ماليا واجتماعيا هاما للبلاد.

جاءت تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزى، خلال مقابلة لوكالة سبوتنيك الروسية، قال فيها بأن المصرف يدرس هذا المشروع من أجل بدء العمل فيه.

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وقال قرفول "لا يمكننا إخفاء أهمية هذا المشروع والسرعة فى إطلاقه بالنظر لما يقدمه من الخدمات المالية وتوفير الدعم المالى والاجتماعى اللازم".

وتحدث قرفول عن أهمية تطوير قطاع الخدمات المالية، الأمر الذى يزيد من قدرة المؤسسات التى تعانى من مشاكل مالية.

يذكر أن سوريا تعانى من مجموعة من العقوبات الأمر الذى أدى إلى تدهور عملتها المحلية، ليعلق فى وقت سابق قرفول عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى، وبأنه يندرج ضمن حملة ممنهجة لإضعاف الليرة السورية والاقتصاد وزعزعة الثقة بالمصرف المركزى وإجراءاته ودفع المواطنين إلى الخوف والتخلى عن عملتهم الوطنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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