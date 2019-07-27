يد: مصر تخسر لتتأهل فرنسا إلى نهائي مونديال الشباب

محمد يونس/ الخليج 365 تأهل المنتخب الفرنسي، السبت، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد المقامة بإسبانيا. وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المصري في المربع الذهبي للبطولة العالمية بنتيجة 35-33 في مباراة جاءت مثيرة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين. Advertisements وبذلك، ينتظر المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية للبطولة الفائز من لقاء البرتغال وكرواتيا التي ستقام في وقت لاحق السبت. يذكر أن المنتخب الإسباني هو الفائز بالنسخة الماضية للمونديال، حيث يعتبر الاتحاد السوفيتي الأكثر تتويجًا بالبطولة بإجمالي 5 ألقاب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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