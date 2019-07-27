قدم: الوداد المغربي والمريخ السوداني قمة نارية بالبطولة العربية

محمد يونس / الخليج 365

أسفرت قرعة دور الـ32 للبطولة العربية لكرة القدم، السبت، التي أجريت في مدينة الدار البيضاء المغربية عن مواجهة قوية بين فريقي الوداد البيضاوي والمريخ السوداني.

بينما جاءت بقية مباريات الدور ذاته متوازنة، حيث سيلعب القوة الجوية العراقي مع السالمية الكويتي، والنجم الساحلي التونسي مع شباب الأردن الأردني، والجيش السوري مع ناذيبو الموريتاني.

وسيلعب الاسماعيلي المصري مع أهلي بنغازي الليبي، والجزيرة الإماراتي مع النصر العماني، والوصل الإماراتي مع الهلال السوداني، والاتحاد السكندري مع العربي الكويتي.

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فيما سيلعب الترجي الرياضي التونسي مع النجمة اللبناني، ومولودية العاصمة الجزائري مع ظفار العماني، والشرطة العراقي مع الكويت الكويتي، والرجاء البيضاوي المغربي مع هلال القدس الفلسطيني، وشباب قسنطينة الجزائري مع المحرق البحريني، والعهد اللبناني مع اتحاد جدة السعودي.

وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 20 أغسطس/أب إلى 6 أكتوبر/تشرين أول المقبلين.

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