"الوفاق" الليبية تستعيد السيطرة على جسر استراتيجي شرقي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، السبت، سيطرتها على جسر القره بوللي الاستراتيجي شرقي العاصمة طرابلس، بعد ساعات من تسلل مجموعة مسلحة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر إليه.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن عملية بركان الغضب (تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً)، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إن "دورية تابعة لقواتنا تلاحق خلية نائمة قامت بتهديد سلامة المدنيين على الطريق الساحلي بمنطقة القره بوللي".

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة الرائد الإعلامية (خاصة) عن مصدر عسكري لم تسمه إن قوات "الوفاق" صدت محاولة تسلل لعناصر حفتر إلى منطقة القره بوللي.

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وفي وقت سابق، السبت، أعلنت قوات ما يسمى اللواء التاسع التابع لحفتر الذي يقود الجيش في الشرق سيطرتها على جسر القره بوللى.

ويقع الجسر الاستراتيجي على الطريق الساحلي الواقع شرقي طرابلس، ويربط الأخيرة بمصراتة (200 كم شرق العاصمة).

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/تموز الجاري.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.