قدم: حكم "غزير البطاقات" يدير الكلاسيكو المصري

محمد يونس/ الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، تولي المجري فرانس كاراكو مسؤولية تحكيم مباراة الكلاسيكو المصري بين الزمالك والأهلي.

وستقام مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية بين الزمالك والأهلي الأحد على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة الرسمي، "سيتولى فرانس كاراكو تحكيم القمة 118 على أن يعاونه الثنائي المساعد أشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش، بجانب الحكم الرابع آدام فوركش".

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يشتهر كاراكو بأنه غزير في إشهار البطاقات في جميع المباريات التي سبق له أن أدارها تحكيميًا.

وأدار كاراكو مباراة في تصفيات التأهل للدوري الأوروبي بين كيلمارنوك الاسكتلندي وكوناس كواي الويلزي حيث أشهر خلالها 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين باللقاء منذ أيام.

وأشهر الحكم المجري في جميع المباريات التي أدارها الموسم الماضي والتي وصل عددها إلى 19 لقاء ما يقرب من 104 إنذار و9 بطاقات حمراء.

يذكر أن الأهلي توّج بلقب الموسم الحالي للدوري منذ الجولة الماضية حيث أنه يتصدر الترتيب برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك الوصيف.

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