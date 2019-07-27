قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً من بلدة #العيسوية

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فتىً فلسطينياً من بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، واعتقلت الفتى نايف وسيم عبيد من منزله، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لها.

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