التحالف: قصف تجمعات لميليشيا الحوثي شمال غربي #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي، في محافظة حجة شمال غربي اليمن؛ ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني من أسر 3 مقاتلين حوثيين كانوا على متن قارب.

وقال الموقع الإلكتروني للجيش اليمني «سبتمبر نت»، إن مقاتلات التحالف، شنت ثلاث غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في مديرية عبس شمالي محافظة حجة.

وأضاف أن «الغارات، أسفرت عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في منطقة البداح بمديرية عبس، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر الحوثيين».

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات حوثية، في قرية «المغاربة» الواقعة غرب منطقة بني حسن في المديرية ذاتها، حسب المصدر.

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ولفت المصدر إلى أن «طيران التحالف دمر عيارات متوسطة تابعة للحوثيين في قرية بني أحمد في المديرية نفسها، فيما استهدفت غارة أخرى عربة تابعة للحوثيين كانت تُقل تعزيزات قتالية».

من جانبه، ذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن قوات التشكيل البحري، نصبت كمينًا محكمًا لقارب حربي تابع للحوثيين، على متنه ثلاثة مسلحين، بعد مراقبتهم واستدراجهم في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة.

وأفاد البيان أنه تم أسر الثلاثة مسلحين، وأصيب أحدهم بعد اشتباكات مع قوات التشكيل البحري، وتم نقله إلى مستشفى في السعودية لتلقي العلاج.

وأشار البيان إلى أن «جماعة الحوثي، تعمد تنفيذ عمليات استطلاعية بحرية وتفخيخ قوارب الصيد التابعة للمواطنين، فضلا عن زرع الألغام البحرية، ما يهدد سلامة الملاحة الدولية وحياة الصيادين في الساحل الغربي لليمن».