الملك سلمان يصدر توجيها بشأن 2000 حاج يمني

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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وقالت الوزارة إن توجيه الملك سلمان شمل ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".
وقبل أيام، وجه العاهل السعودي، باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج للعام الحالي.
وتأتي تلك التوجيهات ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، لأداء الحج لعام 2019، الموافق 1440 هجرية، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
ولفتت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى قول وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة" الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ: "هذا التوجيه يأتي امتدادا لأعمال خادم الحرمين الشريفين، وسعيه الدائم في كل ما فيه خير وصالح المسلمين بصفة عامة".
وأضاف: "هذا التوجيه الكريم يجسد الرعاية والعناية المستمرة من القيادة الرشيدة لأشقائهم من الشعب اليمني الشقيق وذوي الشهداء خاصة، وأن هذا يعد تقديرا للتضحيات البطولية، التي قدمها الشهداء".
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