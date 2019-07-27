دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Honor تطلق هاتف Honor 20 Pro للأسواق العالمية بدءاً من 2 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Honor العلامة الفرعية لهواوي لإطلاق هاتف Honor 20 Pro إلى الأسواق العالمية بدءاً من 2 من شهر أغسطس، على أن يقدم في سوق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين أسواق أخرى.

أعلنت شركة Honor عن هاتف Honor 20 Pro رسمياً خلال شهر مايو الماضي، إلا أن هذا الإصدار توفر في السوق الصيني فقط خلال الفترة الماضية، وفي مؤتمر إعلامي عقد من شركة هواوي في موسكو أعلنت رسمياً عن خططها لإطلاق هاتف Honor 20 Pro للأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Honor 20 Pro في الثاني من شهر أغسطس في كلاً من روسياً المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، بولندا، المملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، نيوزيلندا، إلى جانب ماليزيا.

أيضاً يتوفر هاتف Honor 20 Pro في سوق روسيا بسعر 500 يورو، ومن المتوقع أن يتوفر بنفس مستوى التسعير في الأسواق الأخرى.

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يذكر أن هاتف Honor 20 Pro يتميز بشاشة IPS LCD بحجم 6.26 إنش ودقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، مع أبعاد 19.5:9، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Kirin 980 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر.

وتضم الكاميرة الرباعية الخلفية في الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، أيضاً يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro، كما يأتي مستشعر البصمة في الجزء الجانبي من إطار الهاتف والذي يعمل أيضاً كزر تشغيل للهاتف.

المصدر

هذا الموضوع Honor تطلق هاتف Honor 20 Pro للأسواق العالمية بدءاً من 2 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.