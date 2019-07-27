شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات للرئيس الجزائرى مع قادة عدة دول على هامش جنازة الرئيس التونسى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ، اليوم السبت ، بتونس مباحثات مع عدد من رؤساء الدول على هامش مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بن صالح أجرى فور وصوله إلى تونس، محادثات مع الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر ، حيث قدم له خلالها تعازيه في وفاة الباجي قايد السبسي .

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كما أجرى الرئيس بن صالح مباحثات أيضا مع ملك إسبانيا فيليبي السادس حول العلاقات الثنائية والسبل والوسائل الكفيلة بتطويرها ، حيث أكد ملك إسبانيا خلال اللقاء على ثقته في السلطات الجزائرية والطبقة السياسية من أجل تجاوز الأزمة السياسية الحالية بالجزائر.

كما أجرى الرئيس الجزائري مباحثات مع الرئيسين البرتغالي مارسيلو دي سوزا والفرنسي إيمانويل ماكرون