شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص جراء فيضانات فى جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى ستة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات عارمة نجمت عن هطول أمطار غزيرة بجنوب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية . وقالت مصادر محلية يمنية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت - "إن الفيضانات غمرت عشرات المزارع وقطعت طرقا وجرفت سيارات وماشية فى أجزاء من محافظتى أبين وشبوة، علاوة على انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق المنكوبة"، مضيفة أنه لا يزال ثلاثة أشخاص فى عداد المفقودين.

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