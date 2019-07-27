شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل إرهابيين اثنين فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، أنه تم اعتقال إرهابيين اثنين يقومان بتجهيز مضافات -أوكار سرية- لعناصر تنظيم "داعش"الإرهابى فى الموصل.

وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن قوات الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة وفوج الطوارئ التاسع لشرطة نينوى تمكنت بناء على معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين ينتحلون صفة رعاة للغنم بقصد تضليل الأجهزة الأمنية.

وأضافت المديرية، أن المعتقلين كانا يقومان بتزويد أوكار عناصر داعش بالأغذية والمستلزمات الأخرى وإعدادها كملاذات آمنة للإرهابيين المحليين والأجانب فى منطقة الحسينية بالجانب الأيمن من الموصل، مؤكدة أنه تم القبض عليهما.