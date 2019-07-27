شكرا لقرائتكم خبر عن ختام برنامج الإعلام والتنمية المستدامة بأفريقيا للكوادر الإعلامية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات برنامج "الإعلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا"، أمس الجمعة، الذى نظمته الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمشاركة ما يزيد عن 30 إعلاميًا من أهم الشخصيات الإعلامية الأفريقية من 28 دولة، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 26 يوليو 2019.

وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات، حيث نظمت الوكالة بالتنسيق مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ورشة عمل تحت عنوان "دور الإعلام فى دعم التنمية المستدامة فى أفريقيا" بمشاركة وحضور عدد كبير من ممثلى الإعلام والصحافة المصرية. كما تضمنت المقابلات لقاءً موسعًا مع سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بجانب جلسة حوار مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتشرف وفد الإعلاميين الأفارقة بلقاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذا زيارة مشيخة الأزهر الشريف ولقاء الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف.

كما تضمن برنامج الزيارة جولات تفقدية لعدد من المشروعات الكبرى، حيث قام الوفد الإعلامى بزيارة إلى قناة السويس ولقاء الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، فضلا عن زيارة محور قناة السويس وزيارة أنفاق تحيا مصر، بجانب زيارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على المشروع بكافة تفاصيله ومراحله والاضطلاع على الخطط المستقبلية والإنجازات التى تحققت فى المشروع، فضلا عن زيارة أحد المصانع المصرية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك بهدف إطلاعهم على التجارب والخبرات المصرية فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعمًا لتوطيد أواصر التعاون مع الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالفعاليات الثقافية، تضمن البرنامج زيارة أهم المعالم السياحية فى القاهرة خاصة أهرامات الجيزة ومجمع الأديان، كما حضر الوفد المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفى هذا السياق، قال السفير أحمد شاهين، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إن البرنامج قد حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد إطلاع مجموعة من أبرز الشخصيات الإعلامية الأفريقية على ما تحقق من إنجازات اقتصادية، واجتماعية، وتنموية فى مصر، فضلا عن إطلاع الوفد على رؤية مصر تجاه أهم القضايا الإقليمية.

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وأضاف السفير شاهين، أن الوفد الإعلامى الأفريقى قد عبر عن امتنانه لوزارة الخارجية لحفاوة الاستقبال وتنوع برنامج الزيارة، وإطلاعهم على الإنجازات التى حققتها مصر خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى ترحيبهم باستعادة مصر لدورها الرائد داخل القارة الأفريقية.