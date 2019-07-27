شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي كويتى: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفلكي والمؤرخ الكويتي العضو الشرفي في جمعية الفلك البريطانية عادل السعدون "إن عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس المقبل".

وأوضح السعدون - في تصريح صحفي اليوم،السبت، أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس، وبالتالي ستكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن القمر سيقترن مع الشمس في الساعة السادسة و12 دقيقة من يوم الخميس 1 أغسطس، وعند مغيب شمس هذا اليوم في الساعة 6:42، يكون عمر القمر 12 ساعة و30 دقيقة، ويغيب بعد الشمس بنصف ساعة، وهو ما يسمى بـ(مدة المكث).

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وأشار إلى أن ارتفاع القمر عن الأفق وقت المغيب في ذلك اليوم سيكون نحو 6 درجات، واستطالته 8 درجات، وقوس نوره ثانية واحدة، ليكون في الحضيض (أقرب نقطة قريبة من الأرض خلال الشهر) بمسافة 359 ألفا و768 كيلومترا.

وأكد السعدون أن جميع تلك المعطيات تدل على أن الهلال لا يمكن رؤيته بالعين المجردة مساء الخميس، ويمكن مشاهدته بالمقربات البصرية، بينما سيشاهد بالعين في دول المغرب العربي.