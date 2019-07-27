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إطلاق اسم الرئيس السبسى على أحد أهم شوارع قرطاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس المحلي بقرطاج، إطلاق اسم الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قايد السبسي، على أحد أهم شوارع المدينة التاريخية، وهو الشارع الرئيسي بقرطاج.

 

وقال عضو المجلس المحلى زياد الهاني - في تصريح اليوم،السبت، "إن هذا القرار سيعرض على المجلس البلدي في دورته العادية القادمة للمصادقة عليه، موضحا أنه سيجرى الافتتاح الرسمي للشارع في ذكرى أربعينية الفقيد".

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يذكر أن الجامعة التونسية للتنس كانت قد أعلنت أمس،الجمعة، أن البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس سوف تحمل اسم الرئيس السبسي، حيث تزامن تنظيم البطولة العربية للناشئين والناشئات مع وفاة رئيس الجمهورية.

 

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