شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يحقق انتصارات كبيرة فى غارات على مواقع للمليشيات بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة في الغارات ، التي شنتها على مواقع تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في البلاد.

وقال المحجوب ـ في تصريح خاص لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية اليوم،السبت، من بنغازي ـ إن "قوات الجيش شنت 10 غارات على مواقع للمليشيات المسلحة المدعومة من تركيا وقطر في البلاد، استهدفت قاعدة الكلية الجوية وغرفة عمليات تركية وطائرات مسيرة في مدينة مصراتة الليبية".

وأشار المحجوب إلى قوات الجيش استهدفت أيضا مجموعة مسلحة في مطار سرت، كما استهدفت مقر غرفة العمليات الرئيسة في مدينة غريان. مؤكدا في الوقت ذاته سيطرة الجيش على منطقة النقلية جنوبي العاصمة طرابلس.

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وشدد على إصرار قوات الجيش القضاء على جميع المليشيات المسلحة المتواجدة في البلاد. لافتا إلى هروب عدد كبير من قادة حكومة الوفاق من البلاد.

وأضاف أن فاير السراج طالب اللجوء السياسي من بريطانيا خلال زيارته الأخيرة لها. متوقعا مغادرة السراج خلال الايام المقبلة ليبيا وذلك بعد الخسائر التي لحقت به في البلاد.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي قد قال في وقت سابق إن الجيش يهدف إلى تحرير كافة أراضي البلاد من الإرهاب. مؤكدا أن الشعب والجيش سيرفعان راية النصر في قلب العاصمة طرابلس قريبا.