قدم: الجزائري بودبوز ينتقل لسانت ايتيان الفرنسي حتى 2022

محمد يونس/ الخليج 365
أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي، السبت، تعاقده مع لاعب كرة القدم الجزائري رياض بودبوز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الرسمي، "تم التعاقد مع بودبوز عقب الاتفاق مع ريال بيتيس الإسباني على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
وأضاف البيان "سيستمر بودبوز معنا لمدة 3 مواسم، تنتهي في يونيو/حزيران 2022".
وقضى رياض بودبوز، البالغ من العمر 29 عامًا، الموسم الماضي معارًا لسيلتا فيغو الإسباني.
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