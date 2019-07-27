سباحة: ذهبيتان للأمريكي دريسيل ببطولة العالم

محمد يونس / الخليج 365

حقق الأمريكي كايلب دريسيل، السبت، ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للسباحة المقامة في كوريا الجنوبية.

في سباق 100 متر فراشة للرجال، حقق دريسيل الميدالية الذهبية بقطعه مسافة السباق في زمن قدره 49 ثانية و66 جزءا من الثانية متفوقا على الروسي أندري ميناكوف والجنوب إفريقي "تشاد لو كلو" الفائزين بالفضية والبرونزية.

وانتزع دريسيل ميداليته الذهبية الثانية اليوم في سباق 50 متر حرة بقطعه السباق في زمن قدره 21 ثانية و4 أجزاء من الثانية متفوقا على البرازيلي برونو فراتوس واليوناني كريستيان جولوميف الفائزين بالفضية والبرونزية على الترتيب.

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وعلى صعيد السيدات، فازت الأمريكية ريجان سميث بالذهبية في سباق 200 متر ظهر بقطعها مسافة السباق في زمن قدره دقيقتين و3 ثوان و69 جزءًا من الثانية متفوقة على الأسترالية كايلي ماكيون والكندية كايلي ماسيه الفائزتين بالفضية والبرونزية.

وحققت السويدية سارة سيوستروم ذهبية 50 متر فراشة بقطعها السباق في زمن قدره 25 ثانية و2 جزء من الثانية متفوقة على الهولندية رانومي كروموفيديويو والمصرية فريدة عثمان الفائزتين بالفضية والبرونزية على الترتيب.

وجاءت المراكز الثلاثة الأولى في سباق 800 متر حرة من نصيب الأمريكية كايتي ليديكي والإيطالية سيمونا كواداريلا والأسترالية أرينا توتموس.

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