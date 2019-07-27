تركيا.. ضبط سوري وفلسطيني حاولا التوجه سباحة إلى اليونان

موغلا/الخليج 365
ضبطت فرق خفر السواحل التركية مهاجرين غير نظاميين إثنين أحدهما فلسطيني والآخر سوري حاولا الذهاب إلى اليونان سباحة عبر بحر إيجة.
وعقب تلقيها السبت، بلاغا بوجود شخصين دخلا البحر وتواريا عن الأنظار، قبالة سواحل بودروم في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، هرعت فرق خفر السواحل إلى المنطقة.
وعثرت الفرق على المهاجرين الذين كانا يسبحان أملا في الوصول إلى الأراضي اليونانية.
وجرى إحضارهما إلى ميناء طورغوت رئيس، عبر زورق لخفر السواحل، تمهيدا لإحالتهما إلى مديرية الهجرة في موغلا.
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