"باهتشلي" يدعو إلى إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا فورا

أماسيا (تركيا) / جهان أوكور / الخليج 365

دعا رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشلي، السبت، إلى إنشاء منطقة آمنة خالية من الإرهاب فورا شمالي سوريا، حتى تكون مناسبة لعودة ضيوفنا السوريين في تركيا إليها على دفعات.

وفي كلمة أمام حشد من أنصاره في ولاية أماسيا شمالي تركيا، قال باهتشلي: "يجب إنشاء منطقة آمنة فورا شمالي سوريا تكون بعمق 30 كم وخالية تماما من الإرهاب وتحت سيطرة تركيا".

وأضاف: "يجب إرسال ضيوفنا السوريين الموجودين في بلادنا إلى تلك المنطقة على دفعات وإسكانهم في مناطق آمنة وخالية من الإرهاب، فلم يعد هناك خيارات أخرى".

وأشار باهتشلي إلى أن الولايات المتحدة ليست صادقة ومخلصة مع تركيا، وليس لديها موقف بناء وودي تجاهها.

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وأضاف أن الولايات المتحدة التي لم تلتزم باتفاق منبج ولم تسحب جنودها من شمال سوريا لا يمكن الوثوق بها في مستويات متقدمة.

يشار إلى أن تركيا والولايات المتحدة توصلت في يونيو/حزيران 2018 لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، بريف محافظة حلب، يضمن إخراج إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها، إلا أن واشنطن لم تف بإلتزامتها وفق الاتفاق بذريعة وجود عوائق تقنية.

وفيما يتعلق بعدم إتمام الولايات المتحدة صفقة بيع تركيا طائرات "إف 35"، قال باهتشلي إن حرمان تركيا من طائرات "إف 35" ليس نهاية كل شئ، وأن الاتفاقات والتشكيلات والمنظمات الدولية ليست مصيرية (بالنسبة لتركيا)".

وتابع: "كما نجحنا في شق طريقنا سابقا، سننجح مجددا وسنتغلب على كل المصاعب".



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