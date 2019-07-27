ملك الأردن يبحث مع بن زايد "حلولا سياسية لأزمات المنطقة"

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، السبت، التطورات الراهنة في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الملك عبدالله وبن زايد في العاصمة الإماراتية، في إطار زيارة غير محددة المدة بدأها الأول، صباح السبت، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وقال البيان إن المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية الارتقاء بها.
وجرى التأكيد خلال اللقاء على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والإمارات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أوضح البيان أن الملك عبدالله شدد على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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