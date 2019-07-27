تشاووش أوغلو يهنئ "حازم تحسين بك" الأمير الجديد للطائفة الإيزيدية

أنقرة / طوغجه يلماز / الخليج 365

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حازم تحسين بك، الذي جرى انتخابه السبت، أميرا جديدا للإيزيديين.

وأضاف تشاووش أوغلو، عبر حسابه على "تويتر": "أهنئ حازم تحسين بك على انتخابه أميرا جديدا للطائفة الإيزيدية في العراق والعالم".

Advertisements

وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا تستمر في الوقوف إلى جانب الإيزيديين ضد كل التهديدات وخاصة الأعمال الإرهابية لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

يشار إلى أن أمير الطائفة الإيزيدية في العراق والعالم، مير تحسين بك، توفي في يناير/كانون الثاني الماضي، وجرى اليوم، انتخاب ابنه حازم تحسين بك، أميرا جديدا للطائفة في العراق والعالم.

والإيزيديون مجموعة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل (شمال)، ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا وسوريا وإيران وجورجيا وأرمينيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.