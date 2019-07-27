مقتل مدنيين اثنين في 4 تفجيرات بمناطق "الحر" شمالي سوريا

اعزاز / عمر قوبران / الخليج 365
قتل مدنيان وأصيب 22 آخرون، جراء أربعة تفجيرات متزامنة هزت مناطق خاضعة لسيطرة "الجيش السوري الحر" شمالي حلب، بحسب معلومات أولية.
وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر محلية، أن دراجات نارية مفخخة، انفجرت بشكل متزامن في مدينتي "الباب" و"اعزاز"، وناحية "الغندورة"، وقرية "تل بطّال"، شمالي حلب.
وأوضحت المصادر أن التفجير الذي وقع قرب مسجد عمر بن خطاب في مركز مدينة "الباب"، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 9 آخرين.
وأدت التفجيرات في "اعزاز" و"الغندورة" و"تل بطّال"، إلى إصابة 5 في كل من الأولى والثانية، و3 في الأخيرة.
وحتى الساعة (13:30 ت.غ)، لم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجيرات، إلا أن الوحدات الأمنية وجهت أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، التي سبق أن ارتكبت أعمالا مشابهة.
وازدادت التفجيرات الإرهابية في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" تزامنا مع تصريحات قيادات المنظمة بشأن احتلال منطقة عفرين مجددا.
والإثنين الماضي، هز تفجيران مدينتي جرابلس واعزاز الخاضعتين لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا، وأسفر أحدهما عن إصابة 14 مدنيا.
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