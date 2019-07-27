إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، السبت، إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل القره بولي شرقي طرابلس.

وأضافت البحرية في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه أن دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل تمكنت الجمعة من إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي، كلهم رجال كانوا على متن قارب مطاطي.

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 27 ميل شمال القره بوللي، لافتة إلى أن المهاجرين من جنسيات مختلفة (لم تحددها).

والخميس الماضي أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، فقدان 115 مهاجراً غير نظامي بعد تحطم قاربهم قبالة سواحل مدينة الخمس، غربي البلاد.

وأضافت البحرية، في بيان آنذاك وصل الخليج 365 نسخة منه، أن 250 مهاجراً كانوا على متن القارب قبل تحطمه.

Advertisements

وأوضحت أنه تم إنقاذ 134 مهاجراً، وانتشال جثة واحدة، فيما اعتبر بقية الركاب الـ 115 في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن المركب غرق قبالة مدينة الخمس (120 كلم شرق العاصمة طرابلس)، على بعد 5 أميال من الساحل.

وأمس الجمعة أعلن الهلال الأحمر الليبي، عبر حسابه على فيسبوك، انتشال 30 جثة من شواطئ منطقة لبدة بمدينة الخمس، ليبقى بذلك 85 مهاجراً في عداد المفقودين.

وتعد ليبيا مركزاً للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.



وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.