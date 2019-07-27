قوات حفتر تقصف مدرسة في طرابس

طرابلس/ الخليج 365

تعرضت، السبت، مدرسة العلمين في منطقة الهاني بالعاصمة الليبية طرابلس إلى أضرار جراء تعرضها لقصف عشوائي نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي تدوينة مقتضبة عبر حسابها على "فيسوبك"، نشرت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة "الوفاق" الوطني المعترف بها وليا، صورا للأضرار التي لحقت بالمدرسة نتيجة القصف.

وتظهر الصور أضرارا تشمل تهدمات في المبنى الخارجي للمدرسية وفصولها.

ولم تشر العملية إلى وقوع خسائر بشرية نتيجة القصف، لكن هناك عطلة مدرسية في ليبيا حاليا.

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وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.



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