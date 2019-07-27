تعرف على موعد عودة المعلمين والإداريين لـ #لعام_الدراسي الجديد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التعليم،المواعيد الجديدة في التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1440 – 1441هـ.
وأوضحت الوزارة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عودة الهيئة الإدارية سيكون يوم 17/12/1440هـ، الموافق 18/8/2019م.
أما عودة المعلمين سيكون يوم 24/12/1440هـ، الموافق 25/8/2019م، بينما يعود معلمو الندب والطلاب يوم 2/1/1441هـ، الموافق 1/9/2019م.
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