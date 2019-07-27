تحديث لائحة المخالفات البلدية.. وغرامات على عدم توفير أنواع #البنزين بجميع #المحطات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن تحديث اللوائح الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتعلقة بالمخالفات والغرامات البلدية، التي من ضمنها لوائح محطات الوقود ومراكز الخدمة ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأوضحت التجارة أنها تختص بالرقابة على محطات الوقود في كل المناطق، وإيقاع العقوبات النظامية، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفات عليها، لكن مخالفات عدم بيع بنزين 95 مسؤولية وزارة الشؤون البلدية.

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وأضافت أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى إيقاع العقوبات والغرامات على ملاك ومستأجري محطات الوقود غير الملتزمين بتوفير البنزين بكافة أنواعه في جميع محطات الوقود بالمملكة، مشيرةً إلى أن توفير كل أنواع البنزين سيصبح شرطا أساسيا للتجديد.

يذكر أن أزمة عدم توفير بعض المحطات الصغيرة في أنحاء الرياض بنزين 95 بسبب ضعف الإقبال عليه مستمرة، الأمر الذي يكلف المستهلكين جهدا كبيرا في البحث عنه بعيدا عن مناطقهم. حسب “الوطن”.