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موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة المعلمين والإداريين للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم،المواعيد الجديدة في التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1440 – 1441هـ.

وأوضحت الوزارة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عودة الهيئة الإدارية سيكون يوم 17/12/1440هـ، الموافق 18/8/2019م.

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أما عودة المعلمين سيكون يوم 24/12/1440هـ، الموافق 25/8/2019م، بينما يعود معلمو الندب والطلاب يوم 2/1/1441هـ، الموافق 1/9/2019م.

عودة المعلمين

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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