مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين بكمينين في محافظة حجة

القاهرة، سبوتنيك. وقالت جماعة "أنصار الله" عبر مركزها الإعلامي في صفحتها الرسمية "تويتر"، إن وحدة الهندسة في الجماعة نصبت كميناً للجيش في تبة سيان، غرب مديرية حرض شمال غربي حجة، أسفر عن مقتل وإصابة 5 جنود.

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وذكرت أن قتلى وجرحى آخرين من الجيش سقطوا في كمين بعبوة ناسفة استهدف آلية محملة بالجنود، غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

وشن طيران التحالف العربي الداعم للجيش اليمني 4 غارات على مديريتي حرض وحيران (بمحافظة حجة). وذلك بحسب المركز الإعلامي للجماعة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.