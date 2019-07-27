عمان تدعو جميع الدول للامتثال لقوانين سلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز 

طهران، سبوتنيك. وأكد ابن علوي ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لحل المشكلات الحالية، والابتعاد عن زيادة حدة التوتر في المنطقة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، واستخدام القوة العسكرية لحل المشاكل بين دول المنطقة. قوانين السلامة الدولية

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