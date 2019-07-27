شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: منع من لا يحمل تصريحا بالحج من دخول مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الداخلية السعودية بعموم المواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التى تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لمناسك وشعائر الحج، وذلك فى إطار تنفيذ التعليمات القاضية بضرورة حصول كل من يرغب فى الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضى به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل الحجاج قبل حصولهم على تصاريح بالحج.

وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم السبت، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحا بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم.

Advertisements

وحذرت الوزارة مالكى وسائقى المركبات، الذين ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم، وهي: السجن 15 يوما وغرامة مالية 10 آلاف ريال فى المرة الأولى، وشهرين وغرامة 25 ألف ريال فى المرة الثانية، و6 شهور وغرامة 50 ألف ريال فى المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

كما سيتم ترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما، والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم فى المخالفة، والتشهير بالمخالف.