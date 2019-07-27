شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 عناصر من الجيش السورى فى تفجير انتحارى بدرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 عناصر من الجيش السورى ، اليوم السبت ، مصرعهم فى هجوم انتحارى على نقطة تفتيش فى محافظة درعا جنوبى البلاد. وأوضح مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن انتحاريا يقود دراجة نارية فجر نفسه عند حاجز للجيش السورى على الطريق فى المنطقة ؛ مما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح. وكانت وكالة الأنباء السورية سانا، أعلنت فى وقت سابق اليوم إصابة عدد من الجنود السوريين فى تفجير انتحارى نفذه إرهابى بحزام ناسف خلال اقتحام وحدة من الجيش مركزا للإرهابيين بريف درعا.

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