شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإغاثة اليمنية تستنكر إحراق ميليشيا الحوثى مساعدات غذائية بمحافظة ريمه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، اليوم السبت، قيام ميليشيا الحوثى الانقلابية بإحراق 8 أطنان من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمى لعدد من المستحقين بمحافظة ريمه.
وذكرت اللجنة - فى بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن الميليشيات الانقلابية قامت بمنع برنامج الأغذية العالمى من توزيع المساعدات فى بعض المناطق بمحافظة ريمه، مما أدى إلى تعرض 14.8 طن مترى من القمح التابع للبرنامج إلى التلف بالإضافة إلى قيام مشرفين حوثيين فى المحافظة باقتحام أحد المستودعات التابعة للبرنامج وإحراق كمية من المساعدات.
وجددت اللجنة مطالبتها لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية فى اليمن ليزا غراندى بالتدخل العاجل والتحقيق فى هذه الحوادث ورفع التقارير السريعة والعاجلة إلى مجلس الأمن.
وشدد البيان على ضرورة قيام المجتمع الدولى باتخاذ مواقف جادة وحازمة تحد من الانتهاكات الجسمية التى تمارسها الميليشيات الانقلابية بحق العملية الإغاثية، معتبراً أن الانتهاكات جريمة جسيمة وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية.
وأكدت أهمية اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها والحيلولة من تعرضها للنهب من قبل الميليشيات.
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