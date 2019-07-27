شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى يحث إيران على إيجاد حلول مناسبة لحفظ السلام فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية العمانى، يوسف بن علوى، اليوم،السبت، خلال زيارته لإيران، مع وزير الخارجية الأيراني، جواد ظريف، العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار فى المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة.

وكانت السلطنة قد أعلنت في وقت سابق، أنها على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية.

وتطلعت السلطنة إلى قيام إيران، بإطلاق سراح السفينة البريطانية المحتجزة و دعت إيران والمملكة المتحدة إلى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية.

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من جانبها أكدت العديد من التقارير السياسية والإعلامية الدولية أن السلطنة تتميز بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف ، وهو ما تتأكد أهميته خلال الأزمات الإقليمية المتعاقبة ، مما يسمح لها بالاضطلاع بأدوار إيجابية رئيسية لتهدئة الأزمات وجمع مختلف الفرقاءعلي طاولة المفاوضات، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأشارت التقارير الدولية إلي مخاطر التوترات التي تتصاعد في منطقة الخليج منذ شهر مايو الماضي وسط أزمة متفاقمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران ، مع سلسلة من الحوادث التي شملت ناقلات نفط وطائرات بدون طيار ، إلي جانب احتجاز قوات الحرس الثوري الإيراني ناقلة ترفع العلم البريطاني على متنها طاقمها المكون من 23 فرداً في مضيق هرمز.

من جانبها دعت عمان إلي الإفراج عن ناقلة ستينا إمبيرو وطالبت كلا من لندن وطهران بحل خلافهما بطرق دبلوماسية.

كما جدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية في بيان نشره تلفزيون سلطنة عمان، توجيه الدعوة إلي جميع الأطراف بالتحلي بضبط النفس واحترام الخطوط الملاحية والقانون البحري الدولي وعدم تعريض المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة.