شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى جثمان يوارى الثرى بمقبرة الجلاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع الآلاف من التونسيين جثمان الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز وسط هتافات الجماهير الغفيرة فى محيط المقبرة.

وتمت تلاوة الفاتحة على روح السبسى وانحصر فى حضور بعض الشخصيات الوطنية منها رئيس الحكومة وعائلته ورئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر.

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وأوصى الرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، بدفن جثمانه بمقابر الجلاز، وذلك تنفيذًا لوصيته بأن يدفن بجوار والدته.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، تجمع عدد من المواطنين التونسيين على الطرق والشوارع المؤدية إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة لتوديع الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى الذى سيوارى التراب بمقابر الجلاز بعد ظهر اليوم.

وشارك عدد من رؤساء وقادة الدول والمنظمات الدولية، فى تقديم واجب العزاء لأسرته ولشعب تونس، من بينهم الرئيس الفرنسى، ورئيس البرتغال، وملك إسبانيا.