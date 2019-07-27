شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربى تدمر آليات قتالية ومنصة صواريخ للمليشيا غربى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، آليات قتالية تابعة لمليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، فى محافظة حجة شمال غربى البلاد.

وذكر موقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن مقاتلات التحالف العربى شنت ثلاث غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثى فى مديرية عبس شمالى المحافظة، وأسفرت الغارات عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ "كاتيوشا" فى منطقة البِداح بمديرية عبس، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربى تجمعات حوثية، فى قرية المغاربة الواقعة غرب منطقة بنى حسن فى المديرية ذاتها، كما دمرت مقاتلات التحالف عيارات متوسطة تابعة للمليشيا الحوثية فى قرية بنى أحمد، فيما استهدفت بغارة أخرى عربة تابعة للمليشيا كانت تقل تعزيزات قتالية.