شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 55 جثة لمهاجرين من قارب انقلب قبالة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عامل إغاثة، اليوم السبت، إن 55 جثة انتشلت حتى الآن قرابة سواحل ليبيا بعد انقلاب قارب خشبى يقل مئات المهاجرين، يوم الخميس. الماضى

وقال عبد المنعم أبو صبيع، العضو فى الهلال الأحمر الليبى لرويترز، إن عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين.

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وأضاف أن القارب الذى انقلب قرب مدينة الخمس، على بعد نحو 120 كيلومترا شرقى طرابلس، كان يقل 350 شخصا معظمهم من منطقة أفريقيا جنوبى الصحراء.