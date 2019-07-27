رئيس البرتغال ناعيا السبسى: نجح فى تغيير التاريخ وتكريس الديمقراطية فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا، التعازى للشعب التونسى فى وفاة الرئيس قايد السبسى. وقال سوزا، خلال كلمة مقتضبة ألقاها بمناسبة موكب تأبين الرئيس الراحل، إن الفقيد نجح فى تغيير التاريخ بفضل سعيه المتواصل لتكريس الديمقراطية فى تونس والمحافظة على مكاسب الجمهورية، متمنيا أن يرقد الباجى فى سلام. Advertisements

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