تونس.. أداء صلاة الجنازة على السبسي في مقبرة الجلاز

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أدى المشيعون، السبت، صلاة الجنازة على الرئيس التونسي الراحل، الباجي قائد السبسي، في مقام "سيدي بلحسن الشاذلي"، بمقبرة الجلاز.

وأَمَّ المصلين مفتي تونس، عثمان بطيخ، في الضريح الموجود على أعلى تلّة تشرف على العاصمة تونس.

وتجمع تونسيون بالآلاف، لإلقاء نظرة أخيرة على جثمان السبسي، الذي وافته المنية، الخميس الماضي عن 92 عامًا، في ذكرى إعلان الجمهوريّة (25 يوليو/ تموز 1957).

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وتجمع هؤلاء على جوانب الطرق القادمة من قصر الرّئاسة في قرطاج، والمؤدية إلى مقبرة الجلاز، رافعين الأعلام التونسية، ومرددين: "الله أكبر"، و"الله يرحمك يا باجي".

وشهدت العاصمة مراسم تأبين للرئيس الراحل (2014: 2019)، حيث تم نقل جثمانه من دار السلام، مقر الإقامة الرئاسية، إلى قصر قرطاج الرئاسي، قبيل مواراته الثرى.

وحضر التأبين الرسمي قادة دول وسفراء أجانب والرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، ورئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، وكبار مسؤولي الدولة، ورؤساء الأحزاب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.